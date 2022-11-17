Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше

Сын бывшего президента США Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп-младший высказался о ситуации с падением ракет в Польше. Свое мнение он озвучил в Twitter 16 ноября.

Трамп-младший призвал немедленно прекратить финансирование киевского режима.

«Поскольку именно украинская ракета поразила Польшу, союзника НАТО, можем ли мы наконец прекратить тратить миллиарды на их вооружение?» — написал предприниматель.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

После этого ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс высказала мнение, что Зеленский — «грязный актер», который попытался развязать третью мировую войну.

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление президента Зеленского о том, что инцидент на территории Польше случился якобы из-за российских ракет. Они посчитали, что украинский президент намеренно пытается втянуть мир в вооруженный конфликт и начать ядерную войну.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша имела все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках украинской ракеты С-300, и специалисты сразу бы поняли, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к ВС РФ.

Позднее в странах НАТО признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО. Так, 16 ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на разведданные США сообщила, что взрывы в Польше произошли в результате падения одной или двух украинских ракет С-300.