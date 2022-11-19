Психолог предупредила о пагубном влиянии диет на психику

Любые ограничения в питании не способствуют психологическому и физическому здоровью. Кроме того, диеты могут привести к развитию расстройств пищевого поведения. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила клинический психолог Ирина Ушкова.

«Диеты — это основной провокатор. Порядка 70–75% людей, кто сидел на диете, имеют риски развития расстройств пищевого поведения», — подчеркнула эксперт.

Она предупредила, что расстройства пищевого поведения имеют склонность к рецидивам. Особенно такой риск велик в случае, когда пациенты садятся на диету.

«Я всем своим клиентам и клиенткам говорю: пожалуйста, не садитесь на диету, это 100% у вас спровоцирует РПП, если оно уже раньше было. Да и в принципе ограничивающие способы питания ни для кого не полезны, даже если это рекомендации по питанию вследствие какой-то болезни. Тоже мы пытаемся подойти к ним максимально мягко», — указала Ушкова.

По словам психолога, любая диета, которая предписана по медицинским показаниям, имеет срок действия, после которого привычные продукты следует постепенно включать в рацион.

«И все адекватные врачи говорят, что не надо все ограничивать, это точно не будет способствовать ни выздоровлению, ни эмоциональному и психическому здоровью», — резюмировала специалист.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы Ушкова также перечислила категории людей с высоким риском развития расстройства пищевого поведения. По ее словам, в уязвимую категорию входят подростки, спортсмены, известные личности, женщины после сорока. Также фактором риска является снижение веса независимо от того, соблюдалась ли специальная диета. Например, если человек потерял вес вследствие какого-то заболевания.