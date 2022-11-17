В Москве за два дня снегопада утилизировали порядка 7 тыс. куб. м снега

В Москве за двое суток снегопада на снегосплавные пункты вывезли порядка 7 тыс. куб. м снега. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил замглавы службы по эксплуатации снегосплавных пунктов АО «Мосводоканал» Алексей Бойков.

«За прошедшие двое суток с момента начала снегопада на наших пунктах принято на утилизацию порядка 600 автомобилей со снегом, что составляет около 7 тыс. куб. м», — цитирует Бойкова агентство городских новостей «Москва».

Всего в городе действуют 56 снегосплавных пунктов, 35 из них принадлежат Мосводоканалу.

Также 17 ноября ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что станция ВДНХ зафиксировала высоту снежного покрова в 8 см, станция в Тушино — почти столько же, 7 см, а станция на Балчуге — уже 11 см. По его словам, эти показатели на три недели опережают климатический график. Это норма первой декады декабря, отмечает сайт kp.ru.

Днем ранее Тишковец сообщил, что в Московском регионе высота сугробов может достичь 20 см к воскресенью, 20 ноября. Он подчеркнул, что это норма конца декабря.