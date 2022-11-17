В России в продаже появился новый Mercedes-Benz SL

Неофициальные автодилеры стали ввозить по параллельному импорту в РФ, возможно, один из самых дорогих автомобилей — новый Mercedes-Benz SL. Об этом 17 ноября сообщил портал Autonews.

Под капотом полноприводного кабриолета премиум-марки расположен бензиновый четырехлитровый двигатель мощностью 585 л.с., который работает вместе с девятиступенчатым «автоматом». Родстер разгоняется до 100 к/ч за 3,6 с. В списке дополнительных функций указаны адаптивный круиз-контроль, ABS, датчики света и дождя, парктроник, система камер кругового обзора, а также система контроля за полосой движения.

В салоне установлены бортовой компьютер с мультимедийной системой, беспроводная зарядка, розетка 12 В и аудиосистема.

Цена на такой Mercedes начинается от 24,5 млн рублей. Продавец сообщил, что в стоимость включены затраты на логистику, таможенные сборы, а также расходы на выдачу электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Кроме того, дилер обещает годовую гарантию на все узлы и агрегаты автомобиля.

26 октября текущего года Mercedes-Benz сообщила, что приняла решение покинуть российский рынок и продать доли в своих дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье. В ответ на это Минпромторг РФ сообщил, что поможет новому владельцу активов Mercedes в России подобрать технологического партнера для налаживания нового производства.