Анатолий Якунин возглавил созданную в Орловской области федерацию самбо

В Орловской области учреждена федерация самбо, ее президентом 16 ноября был избран экс-руководитель ГУ МВД по Москве, бывший заместитель директора ФСИН, член попечительского совета Всероссийской федерации самбо Анатолий Якунин.

«Анатолий Якунин давно и плодотворно развивает самбо в Орловской области. С его непосредственным участием в последние годы открывались клубы самбо на Орловщине», — сообщает региональный новостной портал «ОрелTimes».

В июле сообщалось, что президиум генерального совета «Единой России» совместно с Всероссийской федерацией самбо утвердили федеральный партийный проект «Za Самбо». Цель проекта — развитие, популяризация и пропаганда самбо на территории Российской Федерации как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Проект планируется реализовать до 2026 года. За это время предполагается усовершенствовать законодательство в сфере спортивного досуга детей и подростков, оказать содействие строительству и реконструкции залов самбо, а также организовать работу секций в сельских территориях.

Ранее, 22 июля, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) открылась первая школа самбо в рамках проекта «Самбо в школы».

Помимо ознакомления с единоборством школьники республики смогут участвовать и в профессиональных состязаниях. Соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией самбо, которое предусматривает реализацию проекта в ДНР, было подписано 20 апреля в Донецке. Оно предполагает обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами.