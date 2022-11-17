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В ГД оценили планы ЕС возместить ущерб пострадавшим от санкций против РФ странам

Депутат Свистунов призвал относиться с иронией к заявлению о готовности ЕС возместить ущерб пострадавшим от санкций против РФ странам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К заявлениям главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля о якобы готовности компенсировать третьим странам, пострадавшим от антироссийских санкций, ущерб нужно относиться с большой иронией. Об этом 17 ноября сообщил депутат Госдумы Аркадий Свистунов.

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Таким образом он прокомментировал заявление Борреля о том, что Евросоюз возместит третьим странам ущерб, если он будет.

«К заявлениям Борреля нужно относиться с большой иронией, потому что его заявления в последние время практически ничего не означают», — приводит слова Свистунова «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат отметил, что ущерб от санкций «может быть колоссальный», а механизм возмещения потерь не совсем ясен.

«Поднимаются цены в связи с тем, что уходит с рынка определенный объем продукции, нужно найти какую-то другую продукцию. Соответственно, растут цены. Поэтому экономический ущерб от этих санкций может быть очень большой. И как его считать? Это большой вопрос, нужно разбираться, были ли контракты, которые не исполнились, или отказались от этих контрактов. Я не знаю, как это практически будет выглядеть, какой орган будет принимать такие решения», — сказал он.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены.

По его мнению, западные страны на данный момент уже осознали, что они вводили санкции, пытаясь навредить России, а получилось все наоборот. В результате издержки несут экономики этих стран, а их население испытывает значительные трудности. Министр добавил также, что Россия обеспечивает себя в полном объеме всем необходимым, тем не менее санкции нужно снять как можно быстрее.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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