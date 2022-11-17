Рогов: украинские войска перебрасывают к Запорожской области на три направления

Украинское военное командование перебрасывает войска к Запорожской области. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире канала «Соловьев Live».

«Основные направления, куда перебрасывают, — ореховское, гуляйпольское и каменское. Перебрасываются войска с херсонско-криворожского направления, через Днепропетровск» — сообщил Рогов.

По его словам, противник передислоцирует живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские системы залпового огня (РСЗО), а также артиллерию.

«В данный момент идет переброска двух бригад [ВСУ], причем приоритетным направлением, куда поступают подразделения, является Орехов. Изначально это был район Орехова и Гуляйполя, но именно в Орехов сейчас поступают и (артиллерийская система западного производства. — Ред.) М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — уточнил чиновник.

Рогов подчеркнул также, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов врага.

До этого, 12 ноября, Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он уточнял, что линия обороны там усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

8 ноября сообщалось, что боевики националистического формирования «Кракен», а также польские наемники воюют на стороне Киева на запорожском направлении.

Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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