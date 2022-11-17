В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что инцидент на территории Польши случился якобы из-за российских ракет. Так они прокомментировали статью от 16 ноября, в которой рассказывалось о позиции украинского лидера, пытающегося обвинить в инциденте Россию.

Комментаторы посчитали, что украинский президент намеренно пытается втянуть мир в вооруженный конфликт и начать ядерную войну.

«Сбросил маску и показал свое истинное лицо. Актер слишком много возмущается. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек», — написала Theresa Green 21.

Другие читатели также сошлись во мнении, что Зеленский стремиться разжечь войну.

«Зеленский — безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис», — считает Terminator65.

Пользователь под ником DPWHants отметил, что Россия в инциденте не виновата, а Зеленский жаждет войны.

«Он пытается напрямую втянуть НАТО в этот конфликт. Кстати, если Украина нанесла удар по Польше, участнице НАТО, то альянс должен нанести ответный удар по Киеву, а не по России», — прокомментировал статью Wm.Cobbett.

16 ноября ведущая американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс высказала мнение, что Зеленский — «грязный актер», который попытался развязать третью мировую войну. По словам Оуэнс, украинский лидер пытается развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение. Кроме того, он грабит американский народ, отметила она.

Днем ранее польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел в связи с инцидентом, ему вручили ноту.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее страны НАТО признали, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Однако страны Запада заявили, что всё равно считают Москву ответственной за инцидент. Сам Зеленский и вовсе отказался признавать ракету украинской.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.