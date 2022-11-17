На АвтоВАЗе собрали второй экземпляр рестайлинговой Lada Vesta NG

На АвтоВАЗе собрали второй пробный экземпляр автомобиля Lada Vesta NG. Об этом 17 ноября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

На заводе в Тольятти собрали второй автомобиль из трех первых опытных моделей Vesta. Им стал рестайлинговый универсал, окрашенный белой эмалью.

В сообществе не исключили, что в скором времени будет собран и третий пробный автомобиль. По данным группы, это будет седан, окрашенный в цвет коричневый металлик. Серийное производство обновленной LadaVesta NG начнется на предприятии весной 2023 года.

3 ноября стало известно, что АвтоВАЗ будет оснащать Lada Vesta китайской системой ABS Kesens. На модель Lada Largus будут устанавливать систему ABS от другого китайского производителя, Trinova. В качестве других поставщиков для производства моделей АвтоВАЗа указаны отечественные НАМИ и компания «Ителма». АвтоВАЗ также занят отбором возможных поставщиков и для новых моделей, это будут кроссоверы и семейство моделей класса B, построенное на глобальной модульной платформе CMF-B.