В ЕС пообещали возместить ущерб пострадавшим от санкций против РФ странам
Евросоюз возместит ущерб третьим странам, пострадавшим от последствий антироссийских санкций. Об этом 17 ноября сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на брифинге в Астане.
«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», — сказал он.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены.
По его мнению, западные страны на данный момент уже осознали, что они вводили санкции, пытаясь навредить России, а получилось всё наоборот. В результате издержки несут экономики этих стран, а их население испытывает значительные трудности. Министр добавил также, что Россия обеспечивает себя в полном объеме всем необходимым, тем не менее санкции нужно снять как можно быстрее.
14 ноября лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией и США ведет против Москвы.
Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».