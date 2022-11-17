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В ЕС пообещали возместить ущерб пострадавшим от санкций против РФ странам

Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа возместит ущерб странам, пострадавшим от антироссийских санкций
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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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Евросоюз возместит ущерб третьим странам, пострадавшим от последствий антироссийских санкций. Об этом 17 ноября сообщил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на брифинге в Астане.

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«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какие-то последовательные сопутствующие ущербы, мы будем их восстанавливать», — сказал он.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что страны, которые обвиняют Россию, на самом деле понимают, что все проблемы мировой экономики сегодня — в тех санкциях, которые ими же были введены.

По его мнению, западные страны на данный момент уже осознали, что они вводили санкции, пытаясь навредить России, а получилось всё наоборот. В результате издержки несут экономики этих стран, а их население испытывает значительные трудности. Министр добавил также, что Россия обеспечивает себя в полном объеме всем необходимым, тем не менее санкции нужно снять как можно быстрее.

14 ноября лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль заявил, что необходимо немедленно отменить санкции против России и закончить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией и США ведет против Москвы.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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