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В Петербурге представлена мемориальная доска профессору Владиславу Баранову

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Фото: Пресс-служба ГК «Мой медицинский центр»
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В Санкт-Петербурге 17 ноября состоялась научная конференция, в рамках которой была представлена мемориальная доска, посвященная основателю отечественной школы пренатальной диагностики, члену-корреспонденту РАН, д.м.н., профессору Владиславу Сергеевичу Баранову. Сама конференция также приурочена ко дню рождения ученого.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев подчеркнул, что вклад Баранова в развитие городской системы здравоохранения неоценим.

«Под его руководством была организована служба пренатальной диагностики Петербурга. Он одним из первых внедрил методы ДНК-диагностики в клиническую практику и подготовил целую плеяду высококвалифицированных специалистов. Сегодня большое внимание уделяется персонифицированному подходу к профилактике и лечению мультифакториальных заболеваний у пациентов. Основоположником предиктивной медицины являлся именно Владислав Сергеевич», — отметил чиновник.

В ходе конференции также был представлен проект создания на базе НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта центра генетических компетенций. Это уникальный для России проект, который будет направлен на развитие медико-генетической службы для улучшения репродуктивного здоровья граждан и демографической ситуации в стране.

Владислав Сергеевич Баранов родился в Ленинграде 6 ноября 1940 года. В своей работе он специализировался на медицинской генетике и эмбриологии млекопитающих. Был членом-корреспондентом РАН, руководил лабораторией пренатальной диагностики НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) имени Д. О. Отта. Баранов ушел из жизни 1 сентября 2022 года.

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