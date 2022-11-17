«Известия» показали удары по взводу ВСУ с помощью «Градов» в Белогорье

ВС РФ нанесли удары по взводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Белогорье Запорожской области. Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков в четверг, 17 ноября, показал кадры работы реактивной батареи.

«Расчеты РСЗО «Град» уже на огневой позиции. Цель — это расположение противника численностью примерно до мотострелкового взвода. Отсюда до села Белогорье примерно 20 км. Сейчас последние приготовления, и начинают работу», — рассказал Польшаков.

Всего ВС РФ нанесли пять ударов по позициям ВСУ, после чего бойцы и съемочная группа покинули позиции, так как противник мог нанести ответный удар.

Комбат реактивной батареи с позывным Казань рассказал, какие цели были выполнены.

«Поступила информация о скоплении живой силы противника по направлению населенного пункта Белогорье. Цель была обработана, уточнена. Было принято решение руководством применить нас по этой цели», — пояснил он.

По его словам, ориентировочно на стороне противника находились от одного до двух взводов. ВСУ готовили опорные пункты и маскировались, туда съезжалась военная и гражданская техника.

«Скорее всего, заготавливали очередной взводо-опорный пункт на каком-то бугре или высотке», — сказал комбат.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховское, гуляйпольское и каменское.

Он уточнил, что ВСУ стягивают к Запорожской области живую силу, бронетехнику, вертолеты, противотанковые пушки, гаубицы, американские РСЗО и артиллерию.

12 ноября Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он уточнял, что линия обороны там усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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