Президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Россию в падении ракет на территории Польши, пытался спровоцировать мировой конфликт. Об этом 16 ноября заявила журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс.

Таким образом журналистка отреагировала на попытки Зеленского возложить вину на Россию за упавшую в Польше украинскую ракету.

«Он грязный актер, которого западные пропагандистские сети ложно провозглашают героем», — написала она в своем аккаунте в Twitter.

Как считает Оуэнс, Зеленский намеренно вводил общественность в заблуждение. По ее словам, ложь украинского лидера оборачивается страданиями для жителей России, США и территории, подконтрольной киевскому режиму.

«Вчера Зеленский попытался развязать третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение», — отметила Оуэнс.

Кроме того, по мнению журналистки, Зеленский грабит американский народ.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной-двух ракет в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека. Зеленский незамедлительно обвинил в произошедшем Россию и призвал Запад принять меры в отношении РФ.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракет, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

То, что убившая двух человек ракета имеет отношение к украинскому ПВО, признали и страны НАТО, которые по заявке Польши провели экстренное совещание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Варшавы извинений за безосновательные обвинения. Однако страны Запада заявили, что все равно считают Москву ответственной за инцидент.