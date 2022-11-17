Британцы по итогам саммита G20 заявили о конце гегемонии Запада

Статья британского издания Daily Mail об итогах саммита стран G20, вышедшая 16 ноября, вызвала бурный отклик читателей в комментариях.

В публикации отмечается, что формулировки итогового документа не скрывают расхождений по поводу конфликта на Украине. В них прослеживаются царившая на встрече напряженность, а также противодействие ряда стран попыткам США и их союзников изолировать Россию.

«Вот вам самое явное доказательство: Запад и США больше не управляют миром. Нет гегемонии США. Пятнадцать новых стран планируют вступить в БРИКС, пока [президент США Джо] Байден безуспешно пытается очаровать Си Цзиньпина», — заявил читатель под ником Tiggyressor.

Другой пользователь отметил стремление многих стран продолжать отношения с Россией.

«Да половина человечества, если не больше! Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка. Индия, Бразилия, Турция... Разве мало? Они все продолжают развивать отношения с Россией. У них нет никаких интересов в этом конфликте», — подчеркнул Regattapontoon3.

С ним согласились и другие читатели.

«Какой лояльности по отношению к себе требует Запад? Мир сошел с ума? Запад запугивает, вторгается и разрушает, а его власть ослабевает. Это век Китая и Индии, и это правильно, поскольку они составляют почти 30% населения планеты», — выразил мнение еще один комментатор.

Саммит G20 прошел на Бали 15–16 ноября.

16 ноября страны «Большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита. Лидеры G20 назвали украинский кризис причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Страны Запада включили в документ фразу с осуждением спецоперации, однако Россия подчеркнула наличие и других мнений в G20. Страны объединения призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

17 ноября шерпа России Светлана Лукаш заявила, что итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» (G20) отразила то, что голос G7 уже не доминирует. При этом Лукаш отметила, что представители развитых стран проявляли «определенное лицемерие» по климатической повестке, в частности по вопросу продуктовой сделки. Однако, по ее словам, России совместно с дружественными странами удалось «выровнять баланс по всем темам».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские представители приложили много усилий, чтобы текст декларации саммита G20 был сбалансированным. Он подчеркнул, что была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по теме специальной военной операции России по защите Донбасса в декларации.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил «Известиям», что итоги саммита G20 показали виртуозную работу российской дипломатии. По его словам, Запад настаивал на подписании документа с русофобскими высказываниями, однако сейчас же документ содержит прямое указание, что не все члены «Двадцатки» разделяют точку зрения англосаксонских стран.