В результате обстрела в Запорожской области погибли два мирных жителя

Два человека погибли, еще девять получили ранения в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) Михайловки в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем в четверг, 17 ноября.

«Всего пострадало 11 человек. 2 человека погибли. 9 человек получили ранения. Из них один в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четыре человека в данный момент в хирургии», — написал Рогов.

Он сообщил также, что обстрелу из тяжелых видов вооружения подверглись населенные пункты Васильевка, куда прилетело 6 ракет, Новобогдановка — 6 прилетов и Михайловка — 4 прилета.

«Под прицел боевиков ВСУ попали жилые дома в Васильевке (прямые попадания) и Новобогдановке, а также школа №8 в Михайловке», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день Рогов рассказал, что командование вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает войска к Запорожской области на три направления — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское.

До этого, 12 ноября Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского. Он уточнял, что линия обороны усиливается, так как украинские войска могут попытаться пойти на прорыв с максимальными силами.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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