Итоговая декларация саммита «Большой двадцатки» (G20) отразила то, что голос G7 уже не доминирует. Об этом в четверг, 17 ноября, заявила шерпа России Светлана Лукаш.

«Я считаю, «Двадцатке» удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос «Семерки» уже не доминирует», — сказала она в интервью «РИА Новости».

При этом Лукаш отметила, что представители развитых стран проявляли «определенное лицемерие» по климатической повестке, в частности по вопросу продуктовой сделки. Однако, по ее словам, России совместно с дружественными странами, удалось «выровнять баланс по всем темам».

Днем ранее страны «Большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита. Лидеры G20 назвали украинский кризис причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Страны Запада включили в документ фразу с осуждением спецоперации, однако Россия подчеркнула наличие и других мнений в G20. Страны объединения призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российские представители приложили много усилий, чтобы текст декларации саммита G20 был сбалансированным. Он подчеркнул, что была отмечена и зафиксирована разница в подходах и точках зрения по теме специальной военной операции России по защите Донбасса в декларации.

В свою очередь депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил «Известиям», что итоги саммита G20 показали виртуозную работу российской дипломатии. По его словам, Запад настаивал на подписании документа с русофобскими высказываниями, однако сейчас же документ содержит прямое указание, что не все члены «Двадцатки» разделяют точку зрения англосаксонских стран.

Саммит проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В саммите участвовали представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.