«РИА Новости»: украинские военнопленные раскрыли судьбу отказников в рядах ВСУ

Военнослужащим Вооруженных сил Украины, не желающим продолжать участие в боевых действиях, угрожают тюрьмой. Об этом 17 ноября заявил пленный ВСУ Виталий Мартыненко.

«Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: «Нет, мы хотим домой — и всё». А им сказали: «Вы идете воевать или вам будет тюрьма», — цитирует его «РИА Новости».

По словам другого украинского пленного Олега Попова, в отказники попадает примерно половина всех мобилизованных.

«Уже тут немножко увидели, и на следующий раз отказываются, либо несколько раз выходили, либо месяц… Долго не выдерживают и отказываются. Отказники есть. Я не знаю, куда их отвозили, где-то в соседнее село, они там сидели, что с ними дальше, либо они ждут суда, либо что — я не знаю, почему их там держат», — рассказал Попов.

По словам еще одного пленного ВСУ Сергея Зиночки, из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в боевых действиях.

Ранее, в июне, в Минобороны РФ рассказали, что в ряде регионов Украины проходит принудительная мобилизация. Отмечалось, что населенные пункты при этом блокирует полиция. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

До этого, в мае, украинский пленный рассказал, что в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались воевать с Россией. По его словам, их посадили в машину и что с ними произошло, никто не знает.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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