В аэропорту Багдада вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в одном из залов международного аэропорта Багдада спустя два дня после предыдущего, пострадавших нет. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщило агентство Shafaq.

«Пожар вспыхнул в двухэтажном зале Нейнава, где расположены VIP-терминал и офисы турфирм», — говорится в сообщении агентства.

К месту возгорания прибыли 15 расчетов пожарных, огонь удалось потушить.

«Пострадавших нет, а гражданская оборона потребовала вызвать уголовного эксперта, чтобы изъять пробы с места пожара и установить его причину», — уточнило издание.

В настоящее время рейсы из аэропорта осуществляются в нормальном режиме.

15 ноября в зале вылетов международного аэропорта Багдада также произошел пожар, его вскоре потушили. Никто из пассажиров не пострадал. Сообщается, что, по предварительным данным, причины возгорания были связаны с проведением паяльных работ в столовой в зале вылета. При их выполнении полетели искры, что привело к возникновению пожара.

В конце июня в в аэропорту Майами пострадали три человека в результате возгорания самолета. Всего на борту находились 126 человек, пострадавшие были госпитализированы, остальным помощь не понадобилась.