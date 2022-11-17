Петербург стал одним из регионов-лидеров по числу писем Деду Морозу

Больше всего писем Деду Морозу в Великий Устюг приходит из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Об этом в четверг, 17 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на вотчину Деда Мороза.

Всего с момента открытия почты волшебника в Великий Устюг поступило более 4 млн писем.

В 2021 году Дед Мороз получил 238 тыс. писем. С января по ноябрь 2022 года — 92 тыс.

Как уточняет 78.ru, чаще всего послания отправляют дети. Они поздравляют Деда Мороза с Новым годом и приглашают его в гости. Около трети писем приходит от взрослых. Женщины чаще всего просят путевку на море, новую квартиру и стабильную работу. Мужчины — об увеличении зарплаты, повышении и новом автомобиле. Пенсионеры пишут о материальной помощи и отправляют жалобы на чиновников.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что в зоопарке Деда Мороза поселилась амурская тигрица. До этого животное содержалось у частного лица в Краснодаре. Следователи изъяли тигрицу и передали ветеринарам. Тигрица будет проживать рядом с белыми медведями.