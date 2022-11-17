Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«У Киева недостаточно запасных частей, чтобы вернуть тепло и электроэнергию в рабочее состояние, если таковые произойдут», — говорится в сообщении.

Также киевские власти сообщили западным странам, что ожидают дальнейших ударов России по энергетической инфраструктуре страны.

Отмечается, что Украина нуждается во многих компонентах для восстановления энергетической инфраструктуры, а том числе в генераторах и трубах.

По данным газеты, украинские официальные лица обратились к своим американским коллегам и к нескольким европейским странам за помощью.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России 15 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

15 ноября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в стране повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. Он признал, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.

Кроме перебоев с электричеством, на Украине фиксируются проблемы с подключением к интернету. Сотовые операторы ввели ограничения на работу части сервисов.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате обстрелов ВС России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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