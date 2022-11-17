Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины. Соответствующая информация появилась на официальном ресурсе по оповещению 17 ноября.

Так, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях.

Позже сирены оповещения прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Как сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на местные власти, есть информация о возможных ракетных ударах по Харьковской области.

Днем ранее в ряде регионов Украины также была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на части территории Кировоградской области.

В Минобороны РФ рассказали, что 15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В октябре российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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