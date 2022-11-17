Жителям Петербурга пообещали снег с дождем в четверг

В четверг, 17 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, в отдельных районах переходящий в дождь. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В целом погода будет облачной с прояснениями, отметил он.

«Сегодня метеорологические условия будет формировать северная периферия циклона», — сообщил специалист.

Как уточняет 78.ru, температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов. Ветер — восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Накануне, 16 ноября, синоптик Александр Шувалов рассказал «Известиям», что до конца недели в столичном регионе ожидается зимняя и снежная погода. Уже в пятницу активный циклон захватит область в зону снегопадов, что спровоцирует продолжительное выпадение осадков.