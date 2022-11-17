Оператор из России поделился впечатлениями от комплимента Байдена

Оператор Юрий Шолмов, телосложением которого восхитился президент США Джо Байден на полях G20, заявил, что опешил от комплимента главы Белого дома.

Накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как американский лидер восхитился размером бицепсов Шолмова. Когда Байдену сказали, что мужчина — русский, он отметил, что ему «все равно, кто он» и добавил, что такие бицепсы в США называют «пушками».

«Я, конечно, опешил. Все лидеры «двадцатки» пошли гулять в парк, я начал снимать разговор [президента Франции Эммануэля] Макрона и Байдена. В этот момент подошел президент Индонезии [Джоко Видодо], они начали о чем-то разговаривать, и вдруг Байден показывает на меня, говорит фразу про руки», — цитирует его ТАСС.

Юрий сказал, что сперва не понял, к кому глава Белого дома обращается.

«Протягивает руку, и я не понимаю, что делать — здороваться, но у меня камера в руке», — объяснил оператор.

По словам Шолмова, он ответил «спасибо» и продолжил работать.

«Все-таки когда президенты на тебя обращают внимание — это приятно немного», — признался россиянин.

Оператор рассказал, что старается ходить в тренажерный зал три-пять раз в неделю, даже в командировках, однако в Индонезии этого сделать не удалось из-за плотного графика.

16 ноября сообщалось, что президент США на саммите попал в неловкую ситуацию. Байден чуть не упал с лестницы. Его поддержал президент Индонезии.