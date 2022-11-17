Врач предупредила о вреде завязывания тугого хвоста на ночь

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, трихолог Анастасия Мареева рассказала, что завязывать на ночь тугой хвост или делать пучок очень вредно для волос.

В беседе с «Газетой.Ru» 15 ноября специалист отметила, если волосы натянуты в прикорневой зоне продолжительное время, то это может привести к возникновению головных болей и проблем с волосяным покровом. Спустя несколько лет волосы могут поредеть и истончиться, особенно тонкие.

Мареева подчеркнула, что облысение из-за натяжения или давления называется тракционной алопецией, пишет сайт kp.ru. Чаще всего облысение затрагивает лобно-височные зоны, но может наблюдаться и на затылке.

В группе риска чаще всего оказываются люди, которые большую часть времени проводят дома и убирают волосы в тугую прическу, женщины, которым необходимо соблюдать строгий дресс-код по укладке, например, стюардессы, офисные работники, девочки в возрасте до 5 лет, профессиональные пловцы, танцоры, спортсмены, а также обладатели жирной кожи головы.

Эксперт пояснила, что необязательно вовсе отказываться от хвоста и пучков, но делать такие прически стоит не слишком часто, не ходить с ними весь день, «подраспускать» волосы в прикорневой зоне. Кроме того, важно следить ща своими ощущениями — «онемение, болезненность кожи головы и головная боль говорят о том, что прическу нужно срочно сменить».

А эксперт по уходу за волосами Диана Боровец в свою очередь отметила, что вредны тугие прически с собранными волосами также механическими повреждениями. Она пояснила, что при постоянном стягивании травмируется кутикулярный слой волоса, что приводит к истончению и ломкости. Помимо этого, от частого и тугого стягивания происходит нарушение кровообращение кожи головы, что приводит к преждевременному выпадению волос из-за недостаточного питания фолликул.

Вредны для волос также резинки с пластмассовыми и металлическими элементами. Лучше выбирать тканевые, шелковые или спиралевидные резинки.

16 ноября трихолог Татьяна Егорова рассказала, как бороться с выпадением волос. По ее словам, выпадать волосы могут из-за нехватки железа. Также стоит включить в рацион красное мясо, пить достаточное количество воды и высыпаться, отмечает телеканал «360».

В декабре врач-косметолог, трихолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко раскрыла причины раннего появления седых волос. По ее словам, появление седины (в среднем в возрасте 50–55 лет) является обыкновенным физиологическим процессом. Если это происходит в возрасте 20–30 лет, то причины могут крыться в генетической предрасположенности. Также среди причин появления ранней седины — хронический стресс, недостаток витаминов группы В, отмечает телеканал «Звезда».

Трихолог, врач дерматовенеролог, член Союза трихологов Юлия Нагайцева призвала пройти обследование у арча при появлении седины до 30 лет. Она подчеркнула, что зачастую проблема дефицита железа носит наследственный характер, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июне прошлого года специалисты перечислили причины, из-за которых истончаются и выпадают волосы. Как отмечает «Ридус», к ним относятся рацион с низким содержанием белка, гормональный дисбаланс, сильный стресс, заболевания и недостаток полезных веществ, а также термические повреждения (плойки для укладки, выпрямители и горячий фен). Для защиты волос при термическом воздействии стоит использовать средства термозащиты или уменьшать температуру приборов.