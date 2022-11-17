Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол допустил госвизит Си Цзиньпина в Россию в следующем году
Армия
Эксперт оценил эффективность украинской ПВО при массированных обстрелах
Мир
Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию
Мир
ОАЭ, Египет и Турция стали популярными новогодними направлениями у россиян
Мир
Военные Мьянмы выпустили по амнистии более 6 тыс. заключенных
Происшествия
Украинские националисты обстреляли Донецк из американских HIMARS
Мир
Байден поздравил республиканцев с получением контроля над палатой представителей
Общество
В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями
Мир
За год отдых в Турции подорожал на 70%
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Общество
На лечение больных ВИЧ из новых регионов предложили выделить допфинансирование
Армия
Новейший морской тральщик «Петр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота

Врач предупредила о вреде завязывания тугого хвоста на ночь

Врач Мареева: тугая прическа грозит облысением и появлением головных болей
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Jaap Arriens
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, трихолог Анастасия Мареева рассказала, что завязывать на ночь тугой хвост или делать пучок очень вредно для волос.

Крем ей к лицу: как защитить кожу зимой
Неправильный уход в холод может спровоцировать дерматоз

В беседе с «Газетой.Ru» 15 ноября специалист отметила, если волосы натянуты в прикорневой зоне продолжительное время, то это может привести к возникновению головных болей и проблем с волосяным покровом. Спустя несколько лет волосы могут поредеть и истончиться, особенно тонкие.

Мареева подчеркнула, что облысение из-за натяжения или давления называется тракционной алопецией, пишет сайт kp.ru. Чаще всего облысение затрагивает лобно-височные зоны, но может наблюдаться и на затылке.

В группе риска чаще всего оказываются люди, которые большую часть времени проводят дома и убирают волосы в тугую прическу, женщины, которым необходимо соблюдать строгий дресс-код по укладке, например, стюардессы, офисные работники, девочки в возрасте до 5 лет, профессиональные пловцы, танцоры, спортсмены, а также обладатели жирной кожи головы.

Эксперт пояснила, что необязательно вовсе отказываться от хвоста и пучков, но делать такие прически стоит не слишком часто, не ходить с ними весь день, «подраспускать» волосы в прикорневой зоне. Кроме того, важно следить ща своими ощущениями — «онемение, болезненность кожи головы и головная боль говорят о том, что прическу нужно срочно сменить».

А эксперт по уходу за волосами Диана Боровец в свою очередь отметила, что вредны тугие прически с собранными волосами также механическими повреждениями. Она пояснила, что при постоянном стягивании травмируется кутикулярный слой волоса, что приводит к истончению и ломкости. Помимо этого, от частого и тугого стягивания происходит нарушение кровообращение кожи головы, что приводит к преждевременному выпадению волос из-за недостаточного питания фолликул.

Вредны для волос также резинки с пластмассовыми и металлическими элементами. Лучше выбирать тканевые, шелковые или спиралевидные резинки.

16 ноября трихолог Татьяна Егорова рассказала, как бороться с выпадением волос. По ее словам, выпадать волосы могут из-за нехватки железа. Также стоит включить в рацион красное мясо, пить достаточное количество воды и высыпаться, отмечает телеканал «360».

В декабре врач-косметолог, трихолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко раскрыла причины раннего появления седых волос. По ее словам, появление седины (в среднем в возрасте 50–55 лет) является обыкновенным физиологическим процессом. Если это происходит в возрасте 20–30 лет, то причины могут крыться в генетической предрасположенности. Также среди причин появления ранней седины — хронический стресс, недостаток витаминов группы В, отмечает телеканал «Звезда».

Трихолог, врач дерматовенеролог, член Союза трихологов Юлия Нагайцева призвала пройти обследование у арча при появлении седины до 30 лет. Она подчеркнула, что зачастую проблема дефицита железа носит наследственный характер, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В июне прошлого года специалисты перечислили причины, из-за которых истончаются и выпадают волосы. Как отмечает «Ридус», к ним относятся рацион с низким содержанием белка, гормональный дисбаланс, сильный стресс, заболевания и недостаток полезных веществ, а также термические повреждения (плойки для укладки, выпрямители и горячий фен). Для защиты волос при термическом воздействии стоит использовать средства термозащиты или уменьшать температуру приборов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022