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Лыжник Шилов прокомментировал приостановку членства ПКР в МПК

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр Шилов:
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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Шестикратный чемпион Паралимпийских игр, лыжник Сергей Шилов заявил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) несамостоятелен в принятии решений. Об этом он рассказал «Известиям» в четверг, 17 ноября.

«От паралимпийского комитета международного ожидать другого не приходилось, потому что он несамостоятелен в принятии решений. Что ему навязывают хозяева, то он и делает... Ничего другого от него ждать не приходилось», — рассказал Шилов.

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Он отметил, что российские паралимпийцы надеялись на то, что комитет России не исключат из МПК, но в данной ситуации, которая сложилась в мире решения в пользу российской стороны быть не может.

О приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) стало известно ранее этим же днем. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения. Как отмечается, за приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались. В Этот же день МПК лишил членства Белоруссию.

В свою очередь ПКР назвал незаконным приостановление членства в МПК. Президент организации Павел Рожков добавил, что ПКР намерена обратиться в ООН и МОК.

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