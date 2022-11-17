Экс-генерал рассказал об использовании Грузии США для перевозки наркотиков

США использовали Грузию при правлении президента Михаила Саакашвили как транзитную страну для перевозки наркотиков. Об этом в четверг, 17 ноября, «Известиям» рассказал грузинский экс-генерал Тристан Цителашвили.

Он напомнил, что во времена президентства Саакашвили Грузия участвовала в миссии НАТО в Афганистане, хотя страна не является членом Североатлантического альянса. И, по его мнению, переброской грузинских военнослужащих занимались сотрудники американского посольства в Грузии, которые вместе с Михаилом Саакашвили курировали перевозку наркотиков.

«Именно американскими военными самолетами, которыми перебрасывали военных в Афганистан и обратно, в Грузию ввозились большие партии наркотиков, которые распространялись в различные страны. Всё это дело само собой курировалось спец службами США. В Грузии за этим стоял лично Саакашвили», — рассказал экс-генерал.

Когда эта информация появилась у грузинской военной полиции, началось расследование. При изучении дела Цителашвили убедился, что работники посольства США стоят за масштабной торговлей наркотиками. Большинство товара расходилось по множеству стран, в том числе и на Украину.

«Это международное преступление. Грузия использовалась как транзитная страна, а стоял за всем этим лично Саакашвили. А «крышевали» его сотрудники спецслужб США», — подытожил Цителашвили.

После того как Саакашвили покинул Грузию, он получил гражданство Украины, а с 2015 по 2016 год занимал пост губернатора Одесской области.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Сейчас он находится там под арестом в тюрьме и в феврале текущего года объявлял повторную голодовку из-за плохого лечения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.