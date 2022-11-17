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В Германии отметили прирост столкнувшихся с финансовыми трудностями компаний

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Фото: Global Look Press/dpa/Martin Schutt
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Более 300 тыс. немецких компаний находятся столкнулись с финансовыми трудностями из-за инфляции и затрат на энергоресурсы. Об этом сообщает немецкий журнал FOCUS со ссылкой на данные информационной системы Crif.

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В ноябре по сравнению с мартом число компаний, заявивших о трудностях с финансами, выросло на 15,6%. Предполагаемое число банкротств в 2022 году составило 14500 случаев, что на 3,6% больше показателя прошлого года.

«Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний», — приводятся слова управляющего директора CRIF Germany Франка Шляйна в материале от 15 ноября.

Вторым фактором, способствующим деградации национальной экономики, стало финансовое положение немецкого потребителя, который ввиду высоких цен на энергоресурсы стал экономить на покупках.

11 ноября стало известно, что годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла 10,4%.Это рекордный показатель со времен объединения страны.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер 3 ноября заявил, что отказ Германии от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Он также выразил мнение, что зеленые технологии не позволят решить энергетический кризис в ФРГ.

Компания McKinsey 27 октября опубликовала результаты проведенного опроса, согласно которым больше половины немцев назвали инфляцию своим главным поводом для беспокойства — 57% опрошенных рассказали, что переживают из-за роста цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Российский президент в апреле апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ и от части российских энергоресурсов ударил по государствам, где теперь зашкаливает инфляция.

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