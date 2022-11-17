Профессор из США предрек РФ роль одной из стран-основательниц нового миропорядка

Новый миропорядок, который идет на смену изжившего себя «хваленому либеральному, основанному на правилах и нормах», будет отражать интересы таких стран, как Китай, Индия и Россия, написал в статье для газеты The Hill профессор международных отношений Эндрю Лэтэм из Колледжа Макалестера в Миннесоте.

«Хваленый либеральный международный порядок с его правилами, нормами и институтами, впервые собранными в согласованную систему глобального управления сразу после Второй мировой войны, больше не имеют той управляющей и регулирующей силы, что была у них когда-то. <...> Старая система в предсмертной агонии. Безусловно, есть те, кто цепляется за идею о том, что старый порядок еще можно спасти. Но они в основном парят над руинами», — заметил он.

Лэтэм отметил, что экономическая и геополитическая база, на которой была построена институциональная надстройка либерального глобального управления, исчезла. Старый порядок не подлежит спасению, даже если новый еще только борется за то, чтобы родиться. Новый порядок, по его мнению, будет отражать более многополярное и мультицивилизационное распределение власти и совершенно точно не будет построен Вашингтоном для Вашингтона.

«Он не будет отражением американских ценностей и интересов. Скорее, какой бы новый порядок ни возник в ближайшие годы, он будет отражать некую комбинацию или синтез национальных видений различных «великих держав», которые потребуют права слова, чтобы заявить, какими будут новые правила, нормы и институты глобального управления. Другими словами, он будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России в той же степени, что и США», — считает профессор.

Лэтэм отмечает, что новый институциональный порядок будет минималистичнее предшественника, так как станет продуктом не единого видения, но нескольких конкурирующих видений. А новая конфигурация правил, норм и институтов не будет навязывать инструкции всем, как это делал старый порядок.

«Это не станет чем-то большим, чем ареной для постоянного неуправляемого соперничества великих держав. Скорее всего, какой бы новый международный правовой и институциональный режим ни сформировался, он будет включать совокупность узконаправленных механизмов для управления сотрудничеством и конфликтами великих держав. Старый постнаполеоновский Концерт Европы (Венская систеа международных отношений. — Ред.) является наиболее вероятным историческим аналогом», — резюмировал эксперт.

В подтверждение прогнозов профессора Лэтэма 15 ноября стало известно, что Китай готов вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страны Азии играют очень большую роль в становлении многополярного мира и что они становятся локомотивом мировой экономики.

В конце сентября российский лидер заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

В августе Путин говорил, что однополярная модель мира изжила себя. Ее сменяет новый миропорядок, основанный на признании суверенного пути каждого народа. По словам президента России, для выстраивания многополярного мира сейчас востребована роль БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Он подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.