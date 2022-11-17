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Песков назвал США и НАТО первопричиной в ситуации с падением ракеты в Польше

Представитель Кремля Песков: США и НАТО являются первопричиной в ситуации с падением украинской ракеты в Польше
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Опираясь на парадигму Вашингтона, можно резюмировать, что первопричиной падения украинской ракеты С-300 в Польше стали действия США и НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 17 ноября, в ответ на заявления Белого дома об ответственности России за ракетный инцидент.

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«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 16 ноября, официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон заявил, что США считают Россию ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего. Она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

Ранее, 15 ноября, польские СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека.

Следующим днем российское Министерство обороны идентифицировало обломки ракеты, запечатленные на фотоснимках, тиражируемых польскими СМИ, как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. Оборонное ведомство охарактеризовало действия и высказывания Варшавы как намеренную провокацию и уточнило, что российская армия не наносила ракетных ударов в районе украинско-польской границы.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, в свою очередь, что Киев повел себя безответственно, обвинив Москву в инциденте с ракетами в Польше, поскольку в этом виноваты украинцы.

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