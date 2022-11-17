Путин: банки дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников

Банки легко выдают пенсионерам кредиты на небольшие суммы и таким образом превращают их в вечных должников. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 16 ноября, на совещании с правительством.

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски, это, конечно, нужно прекратить», — заявил российский лидер.

Президент России также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, максимальный долг для проведения процедуры можно увеличить до 1 млн рублей, а минимальный снизить до 25 тыс.

20 октября «Известия» узнали, что спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10–25%. Так, например, в «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента. Падение интереса граждан фиксируют также в финансовом маркетплейсе «Сравни».

5 октября сообщалось, что общее количество решений о признании россиян банкротами и введении процедуры реализации имущества по итогам восьми месяцев 2022 года выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168 тыс. Отмечается, что средняя длительность процедуры реализации имущества составила девять месяцев.