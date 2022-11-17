Синоптики пообещали москвичам до 4 градусов мороза 17 ноября

Облачная погода, небольшой снег, гололедица и от 4 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в четверг, 17 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температурные показатели будут варьироваться в диапазоне от -4 градусов до -2 градусов, ночью — от 7 до 5 градусов мороза.

На территории Московской области ожидается от 6 до 4 градусов мороза в дневное время суток. Ночью синоптики обещают похолодание до -10 градусов.

Прогнозируется ветер северо-восточного направления со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Накануне, 16 ноября, синоптик Александр Шувалов рассказал «Известиям», что до конца недели в столичном регионе ожидается зимняя и снежная погода. Уже в пятницу активный циклон захватит область в зону снегопадов, что спровоцирует продолжительное выпадение осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что к воскресенью высота сугробов может достичь 20 см. При этом снежный покров в регионе сформировался уже сейчас — в отдельных районах сугробы достигли 10 см.