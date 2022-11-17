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Зеленский получал сигналы от партнеров о готовности России к переговорам

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он получал «сигналы» от союзников о том, что Россия готова к ведению переговоров. Об этом он рассказал в среду, 16 ноября, во время единого новостного телемарафона.

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«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что переговоры не должны проходить «за кулисами», и поддержал проведение диалога в публичном формате.

Ранее, 15 ноября, Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал условия Украины для начала переговоров. По его словам, условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации.

Москва в свою очередь не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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