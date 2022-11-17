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Международный паралимпийский комитет лишил членства Белоруссию

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Белоруссии в организации. Об этом сообщила пресс-служба по итогам внеочередного заседания в Берлине в среду, 16 ноября.

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«На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 54 голосами против 45 (при 18 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленном приостановлении членства Национального паралимпийского комитета Белоруссии из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК», — говорится в публикации.

Соответствующее решение страна может обжаловать в Генассамблее МПК в 2023 году.

О приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) стало известно ранее этим же днем. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения. Как отмечается, за приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались.

В свою очередь ПКР назвал незаконным приостановление членства в МПК. Президент организации Павел Рожков добавил, что ПКР намерена обратиться в ООН и МОК.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Отмечалось, что решение связано с проведением операции РФ по защите Донбасса.

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