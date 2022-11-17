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Разведка ЛНР предупредила о провокации Киева с обстрелом больницы под Харьковом

В ЛНР заявили о подготовке Киевом провокации с обстрелом больницы в Харьковской области
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Фото: Соцсети
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Боевики Украины спланировали обстрел районной больницы в подконтрольном киевскому режиму Великом Бурлуке Харьковской области в ночь на 17 ноября. Целью провокации с последующим обвинением России является отвлечение внимания от падения украинской ракеты ЗРК С-300 в Польше — такие сведения в среду предоставила разведка второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Для освещения результатов данной преступной акции ожидается прибытие зарубежных и украинских журналистов, которые в своих репортажах представят данное преступление ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) в качестве доказательства неизбирательного применения Российскими Вооруженными Силами артиллерии в ответ на участившиеся обстрелы территории России», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Накануне, 16 ноября, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области. Ситуацию на луганском направлении он назвал стабильно напряженной.

В этот же день американский эксперт по России и СССР, доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз в беседе с Business Insider сообщил, что киевские власти намерены потребовать у западных стран новые партии вооружений после инцидента с падением двух ракет в Польше. Он назвал ситуацию с ракетами пропагандистским подарком Киеву.

Ранее в среду Киев заявил о желании участвовать в расследовании инцидента в Польше и потребовал доступа к месту падения ракеты. Украинская сторона готова передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства «российского следа» в инциденте, отметили власти страны.

Американский президент Джо Байден ранее в этот день уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО. Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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