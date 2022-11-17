Небензя назвал Украину западным полигоном для испытания оружия

Украина — это западный полигон для испытания оружия различного вида, которое используется украинскими националистами для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом в среду, 16 ноября, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

«Страны НАТО продолжают наводнять Украину вооружениями, направляя для работы с ними целые команды инструкторов и иностранных наемников. При этом военные США активно включились в планирование и фактическое руководство боевыми действиями, что недавно официально признал даже Пентагон», — заявил российский представитель в ходе своего выступления, трансляция которого была опубликована на сайте организации.



По его словам, значительная часть оружия, поставляемого на Украину западными странами, попадает в руки террористов и разворовывается.

«Было бы наивно полагать, что вся оказываемая Западом военная и финансовая поддержка Украине идет по назначению. Мы приводили немало свидетельств того, как значительная часть вооружений попадает в руки террористов и преступников, подпитывая конфликты по всему миру, а огромный объем ресурсов попросту разворовывается», — добавил постпред.

Ранее, 15 ноября, журналист Лара Джейкс в материале для газеты The New York Times заявил, что Запад использует Украину в качестве полигона для испытания новых систем американских и европейских вооружений. Обозреватель добавила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают не только западное оружие и транспортные средства, но и коммуникационное и информационное оборудование.

11 ноября автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн назвал Украину золотым дном для оружейной промышленности. Эксперт указал, что поставщикам вооружения, таким как Raytheon, требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. При этом изготовителям военной техники требуются враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, подводных лодок, новых истребителей F-35 и ядерных бомб новейшего поколения.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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