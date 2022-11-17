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В парламенте Турции заверили в безопасности страны для российских туристов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Турция остается безопасной для россиян несмотря на теракты в Стамбуле, заявили «Известиям» 17 ноября в Великом национальном собрании (парламенте) Турции.

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«Это был ужасный взрыв, мы осуждаем его. Но это не значит, что Турция сейчас небезопасна для россиян или туристов из других стран. Напротив, наша страна крайне надежна, наша система безопасности сработала быстро, преступники были пойманы. К сожалению, такие события случаются, хотим мы этого или нет. Теперь мы примем меры, чтобы этот единичный случай больше не повторился», — заверил «Известия» депутат парламента Озтюрк Йылмаз.

В партии «Ватан» также уточнили, что взрыв произошел впервые за шесть лет.

«Турецкая армия и полиция эффективно борются с терроризмом в стране и за границей, и возможные неблагоприятные события предотвращаются до того, как они будут введены в действие. Все туристические регионы Турции безопасны для россиян», — сообщили в партии.

15 ноября в центральном районе Стамбула Фатих взорвался автомобиль, сгорели еще четыре припаркованных рядом машины. Власти рассматривают версию теракта. За два дня до этого, 13 ноября, взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Погибли шесть человек, свыше 80 получили ранения разной степени тяжести, включая трех россиян.

Правоохранители подозревают в совершении теракта гражданку Сирии, задержанную вскоре после взрыва. Полиция задержала уже свыше 50 человек, подозреваемых в причастности к теракту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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