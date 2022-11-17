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Кириенко и Турчак поздравили активистов МГЕР с 17-летием со дня основания организации

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Фото: t.me/turchak_andrey
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Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) отметила 17-летие. Поздравить молодежное крыло партии приехали первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 16 ноября.

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На сегодняшний день в МГЕР состоит почти 200 тыс. активистов. С марта вместе с активом «Волонтерской роты Боевого Братства» они работали в гуманитарных центрах и в Мариуполе, когда российские военные освобождали город.

«Каждый день несколько тысяч активистов «Молодой Гвардии» выходят помогать и оказывать помощь детям, семьям, пожилым людям», — отметил Сергей Кириенко.

По словам Андрея Турчака, за 17 лет МГЕР состоялась как мощная организация и самостоятельная боевая единица. Он отметил, что тысячи молодогвардейцев прошли школу жизни.

«Это не школа молодого политика, это не молодежный праймериз. Вы не испугались, проявили мужество. И это делали не только мужчины, но и прекрасная половина нашего человечества. Поэтому слова благодарности девчонкам, которые с первых дней плечом к плечу по всей географии СВО, по всем освобожденным территориям несли, несут и будут нести эту благородную миссию», — сказал Андрей Турчак.

Сергей Кириенко, Андрей Турчак и Денис Пушилин осмотрели фотовыставку, посвященную волонтерской и гуманитарной миссии МГЕР в Донбассе и освобожденных территориях, а также основным направлениям деятельности организации и экспозицию «Реальность Донбасса».

Ранее, 4 августа, МГЕР организовали первый рок-концерт для военнослужащих России и ДНР, участвующих в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, организован на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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