Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
Армия
Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Мир
Небензя уличил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение РФ и НАТО
Мир
Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва в Стамбуле
Мир
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Армия
Сержант Четин сохранил под минометным огнем технику связи и вызвал подкрепление
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Мир
Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн

Чемпион Ашапатов после решения МПК напомнил о сильных духом паралимпийцах РФ

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен РФ, Европы и мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей Ашапатов прокомментировал «Известиям» решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства Паралимпийского комитета России, принятое 16 ноября.

«Очень печальная новость в связи с последними событиями. Если честно, всех спортсменов уже достали эти отстранения, унижения. Каждый раз параолимпийский комитет идет впереди всех. Томас Бах озвучил, что в спорте не должно быть никакой политики, спорт должен объединять людей, спортсменов. Но параолимпийский комитет решает иначе: он сделал коллективный отбор, полностью убрав нашу сборную из паралимпийской семьи. Это вопиющий факт», — рассказал он

Альтернативная дружба: где будут соревноваться российские паралимпийцы
Кто еще приедет на игры «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийск

Ашапатов уточнил, что спортсменам очень тяжело пережить эту ситуацию, так как скоро Паралимпийские игры 2024 года, куда многие планировали отправиться и показать хорошие результаты, но параолимпийский комитет своим решением практически «обрубил все шансы».

«Прежде чем восстановиться, надо будет выполнить опять кучу критериев. Время уходит, а период отбора к этим играм может закончиться. Очень тяжело слышать такие новости в преддверии Паралимпиады. Думаю, всё же и эту неприятность мы тоже переживем, потому что русские параолимпийцы — самые сильные духом, и мы уже это всем доказали», — напомнил он.

Чемпион признался, что его коллеги после решения МПК были «в шоке», и напомнил: сейчас такой период для спортсменов, когда «нужно найти в себе силы и принять это решение».

«Нужно тренироваться, готовиться, ждать, всё-таки вдруг здравый смысл восторжествует и Олимпийский комитет договорится с Паралимпийским. Всё-таки мы единые ценности представляем. Так что будем надеяться, что нас всё-таки допустят до международных стартов», — заключил он.

Международный паралимпийский комитет 16 ноября сообщил о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Причиной указывалась неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения.

В марте МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине. Президент организации Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022