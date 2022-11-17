Чемпион Ашапатов после решения МПК напомнил о сильных духом паралимпийцах РФ

Четырехкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен РФ, Европы и мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей Ашапатов прокомментировал «Известиям» решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства Паралимпийского комитета России, принятое 16 ноября.

«Очень печальная новость в связи с последними событиями. Если честно, всех спортсменов уже достали эти отстранения, унижения. Каждый раз параолимпийский комитет идет впереди всех. Томас Бах озвучил, что в спорте не должно быть никакой политики, спорт должен объединять людей, спортсменов. Но параолимпийский комитет решает иначе: он сделал коллективный отбор, полностью убрав нашу сборную из паралимпийской семьи. Это вопиющий факт», — рассказал он

Ашапатов уточнил, что спортсменам очень тяжело пережить эту ситуацию, так как скоро Паралимпийские игры 2024 года, куда многие планировали отправиться и показать хорошие результаты, но параолимпийский комитет своим решением практически «обрубил все шансы».

«Прежде чем восстановиться, надо будет выполнить опять кучу критериев. Время уходит, а период отбора к этим играм может закончиться. Очень тяжело слышать такие новости в преддверии Паралимпиады. Думаю, всё же и эту неприятность мы тоже переживем, потому что русские параолимпийцы — самые сильные духом, и мы уже это всем доказали», — напомнил он.

Чемпион признался, что его коллеги после решения МПК были «в шоке», и напомнил: сейчас такой период для спортсменов, когда «нужно найти в себе силы и принять это решение».

«Нужно тренироваться, готовиться, ждать, всё-таки вдруг здравый смысл восторжествует и Олимпийский комитет договорится с Паралимпийским. Всё-таки мы единые ценности представляем. Так что будем надеяться, что нас всё-таки допустят до международных стартов», — заключил он.

Международный паралимпийский комитет 16 ноября сообщил о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Причиной указывалась неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения.

В марте МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине. Президент организации Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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