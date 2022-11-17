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Корреспондент «Известий» показала обстановку в Алешках Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Наталия Графчикова в среду, 16 ноября, побывала в Алешках Херсонской области и показала обстановку в городе после заявлений украинских СМИ о взятии города украинскими боевиками.

Накануне СМИ Украины сообщали, что националисты вступили в город. Однако, как рассказывает корреспондент, эти новости оказались фейком. Над административных зданиях развеваются российские флаги. Недавно созданные отделение Пенсионного фонда РФ и управление труда предлагают обратиться за выплатами пенсий и пособий.

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По словам жителей города, света и связи нет, но горожане привыкли к подобным временным трудностям, как и к регулярным обстрелам со стороны украинских националистов. Однако никакой паники на улицах нет — местные жители катаются на велосипедах и ходят по магазинам.

В начале ноября администрация призывала жителей покинуть город, но некоторая часть населения остается дома.

«А чего уезжать? Я тут живу. Это моя земля, моя хата», — рассказала местная жительница.

14 ноября жители Херсонской области рассказали об обстрелах ВСУ при эвакуации мирного населения. По словам жителей Левобережья, за несколько минут до отправления автобусов начались прилеты ракет и им пришлось спрятаться в бомбоубежище.

Глава администрации Херсона Александр Кобец 11 ноября заявил, что около 80–100 тыс. мирных жителей остаются в Херсоне, эвакуация продолжается.

В тот же день в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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