Сержант Четин сохранил под минометным огнем технику связи и вызвал подкрепление

Заместитель командира автомобильного взвода роты связи сержант Сергей Четин отвечал за перемещение на позиции связного командно-штабной машины, когда колонна батальонной тактической группы (БТГ) попала под массированный минометный обстрел со стороны украинских националистов. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 17 ноября.

Четин, оценив ситуацию, понял: без связи не удастся вызвать подкрепление и передать данные о позициях боевиков. Тогда он под огнем противника вывез технику связи из-под обстрела и укрыл в лесном массиве. В безопасном месте сержант Четин предал в вышестоящий штаб информацию о нападении и координаты позиций националистов, которые атаковали колонну.

В результате действий Четина по позициям боевиков был нанесен артиллерийский удар, что позволило колонне российских военных продолжить движение и прибыть в заданный район.

Группа военнослужащих под командованием сержанта Валерия Сибирских, которого наградили за выполнение боевых задач, выполняла задачи по обеспечению безопасности расположения подразделения, когда обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов. Те готовили нападение.

Несмотря на численное превосходство противника, Сибирских с группой дали бой врагу. Сержант грамотно выстроил систему ведения огня с учетом особенностей местности и определил секторы обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие разгромили группировку неонацистов. Так была обеспечена безопасность расположения российских подразделений.

Ефрейтор Ярослав Череванев в ходе наступления штурмовой группы российских войск выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. На передовых позициях он корректировал артиллерийский огонь в окрестностях удерживаемого противником населенного пункта.

Точные и оперативно переданные ефрейтором Череваневым координаты военной техники противника в оборонительных рубежах националистов позволили российским военным выбить врага с закрепленных позиций и освободить населенный пункт.

Накануне, 16 ноября, в Минобороны рассказали, как в ходе боев у одного из населенных пунктов по поступившим разведданным ефрейтор Джамак Хамурзаев произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям националистов. В результате был уничтожен блиндаж противника, а также склад с боеприпасами.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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