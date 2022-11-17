«Известия» представили кадры с последствиями обстрела санатория в Скадовске из HIMARS
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- «Известия» представили кадры с последствиями обстрела санатория в Скадовске из HIMARS
Украинские боевики выпустили огонь из реактивных систем залпового огня HIMARS по санаторию, расположенному в Скадовске Херсонской области. Кадры разрушенного, по предварительной информации, американскими снарядами здания в среду, 16 ноября, представила корреспондент «Известий» Наталья Графчикова.
Как рассказала корреспондент, от мощности удара одна стена полностью рухнула, далее сложилась крыша, а лестничные пролеты оказались на улице.
По словам главы ВГА Скадовского муниципального округа Сергея Швайко, в результате удара по санаторию пострадала женщина, которая ухаживала за территорией. Она получила ранения от осколков из выбитого окна.
«К сожалению, здание санатория-профилактория уже не восстановить. Летом последнее время сюда приезжали из Белоруссии и со всех концов России. На зиму его закрыли, поэтому людей, к счастью, внутри не было», — добавил он.
В город временно переселяются жители обстреливаемых украинскими националистами населенных пунктов Херсонской области, в том числе Алешек.
В этот же день украинские боевики обстреляли населенный пункт Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из HIMARS. Всего было выпущено шесть ракет.
Националисты также обстреляли Харцызск в Донецкой Народной Республике (ДНР) из HIMARS, выпущено четыре ракеты. Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска выпустили шесть ракет из HIMARS по Волновахе в ДНР.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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