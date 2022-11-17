Правительство утвердило правила аудита деятельности иностранных лиц на «Сахалине-1»

Правительство РФ утвердило правила аудита деятельности иностранных лиц на проекте «Сахалин-1» в постановлении № 2073 от 16 ноября. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Настоящие правила определяют порядок подготовки и утверждения отчета по результатам проведения аудита деятельности иностранных юридических лиц (их филиалов) и (или) физических лиц, связанной с исполнением соглашения о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги», — сказано в документе.

Постановление указывает, что Министерство финансов РФ должно провести финансовый аудит, Ростехнадзор — технологический, Росприроднадзор — экологический, а при необходимости могут быть привлечены заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации. Деятельность иностранных лиц на проекте «Сахалин-1» будет оцениваться с 1995 года, срок проведения аудита — 60 дней.

По итогам проверки ведомства должны будут предоставить информацию в том числе об оценках размера нанесенного ущерба в денежном выражении и перечне лиц, которые должны будут его возместить. На основе полученных данных Минэнерго поручено подготовить отчет и направить его кабинету министров.

Перечень лиц, в отношении деятельности которых будет проводиться проверка, определит правительство.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере по проекту «Сахалин-1» в связи с недружественными действиями некоторых стран. Текст документа 7 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший оператор «Сахалина-1» Exxon Neftegaz Limited («дочка» ExxonMobil) владел его долей в 30%, но в марте компания заявила о выходе из проекта, а в апреле — о режиме форс-мажора. К осени добыча газа и нефти была остановлена. После указа президента РФ Exxon Neftegaz Limited сообщила, что покидает «Сахалин-1». В проекте остались «Роснефть» (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

14 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ разрешило передать 30% в новом российском операторе нефтяного проекта «Сахалин-1» японской копании Sodeco, а 20% — индийской ONGC. Обе компании направили официальное обращение с просьбой участвовать в этом проекте.

До этого, 1 ноября, глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи заявил, что японское правительство хочет сохранить участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», который будет переведен в российскую юрисдикцию по решению Москвы. Он указал на то, что страна просто «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ. Он предусматривает разработку четырех морских нефтегазовых месторождений — Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги, и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.