Более 10 человек пострадали при взрыве в американском штате Мэриленд
По меньшей мере 12 человек пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме в американском штате Мэриленд. Об этом сообщила 16 ноября местная телестанция FOX 7 Austin.
Инцидент произошел утром в Гейтерсберге (это третий по населению город Мэриленда). Взрыв и пожар привели к обрушению конструкции жилого комплекса, некоторые стоящие рядом здания также получили повреждения. Телестанция отмечает, что местные жители сообщали о запахе газа до взрыва.
По данным представителя пожарной службы, 10 из 12 пострадавших были госпитализированы, у двоих из них серьезные травмы. О жертвах сведений не поступало.
Службы города выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
10 августа телеканал CNN сообщил, что в американском городе Элансвилль, штат Индиана, три человека погибли в результате взрыва в жилом доме. В результате инцидента было повреждено 39 домов, из которых 11 были признаны непригодными для проживания.