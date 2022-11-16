Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия назвала безответственным поведение Украины после инцидента в Польше
Армия
Боец ЛНР рассказал о работе с гаубицами «Гиацинт-Б» в ходе спецоперации
Мир
Около €2,5 млн украдено при ограблении инкассаторов в Болгарии
Спорт
Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР
Мир
В Пентагоне заявили об использовании Украиной американских ПВО NASAMS
Мир
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Общество
Пушилин сообщил о строительстве водовода из реки Дон для обеспечения ДНР водой
Происшествия
Мирный житель Зимогорья в ЛНР погиб при обстреле ВСУ
Мир
Законодатели США проведут слушание по делу о крахе биржи FTX
Происшествия
Огонь на площади 500 кв. м охватил склад пиломатериалов в Москве
Мир
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
Мир
Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн

Более 10 человек пострадали при взрыве в американском штате Мэриленд

0
Фото: Global Look Press/US Navy
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 12 человек пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме в американском штате Мэриленд. Об этом сообщила 16 ноября местная телестанция FOX 7 Austin.

Инцидент произошел утром в Гейтерсберге (это третий по населению город Мэриленда). Взрыв и пожар привели к обрушению конструкции жилого комплекса, некоторые стоящие рядом здания также получили повреждения. Телестанция отмечает, что местные жители сообщали о запахе газа до взрыва.

По данным представителя пожарной службы, 10 из 12 пострадавших были госпитализированы, у двоих из них серьезные травмы. О жертвах сведений не поступало.

Службы города выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

10 августа телеканал CNN сообщил, что в американском городе Элансвилль, штат Индиана, три человека погибли в результате взрыва в жилом доме. В результате инцидента было повреждено 39 домов, из которых 11 были признаны непригодными для проживания.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022