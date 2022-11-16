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Стало известно о взрыве газовой шашки на юге Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве на Россошанской улице произошел взрыв в одном из домов. Об этом в среду, 16 ноября, рассказали очевидцы инцидента.

По нашей информации, хлопок произошел между седьмым и восьмым этажами, предположительно из-за газовой шашки. В результате в квартире выбило стекла.

На место прибыли экстренные службы города. Данных о пострадавших не поступало.

В одном из жилых домов Магнитогорска в ночь на 16 сентября прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Местные жители в соцсетях предполагали, что взорвался мобильный телефон, который оставили заряжаться на ночь.

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