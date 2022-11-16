В Москве ликвидировали пожар на складе с пиломатериалами

Пожар на складе с пиломатериалами в Москве на Рублевском шоссе ликвидирован, сообщили 16 ноября в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован в 21:44 мск. Информации о пострадавших не поступало», — уточнило ведомство в Telegram-канале.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 20:12 мск. В 21:14 мск пожар был локализован. Возгоранию был присвоен первый ранг сложности. Огнем было охвачено 500 кв. м, горели ангар и складированные рядом пиломатериалы. К тушению пожара было привлечено 89 человек личного состава и 25 единиц техники.

1 ноября в столице на строительном рынке, расположенном на улице Адмирала Корнилова, произошел пожар. Площадь пожара составила 150 кв. м. Горели строительные павильоны. Сведений о пострадавших не поступало.