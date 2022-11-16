Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР

Международный паралимпийский комитет (МПК) 16 ноября сообщил о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

«На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине члены МПК 64 голосами против 39 (при 16 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленном приостановлении деятельности ПКР из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК», — говорится в Twitter организации.

ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения.

В случае, если апелляция не будет удовлетворена, российский комитет сможет восстановить членство не раньше, чем соберется следующая генассамблея МПК в IV квартале 2023 года.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине. Президент организации Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

До этого, 28 февраля, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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