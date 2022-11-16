Машина врезалась в толпу студентов полицейской академии в Лос-Анджелесе

Двадцать два студента полицейской академии в Лос-Анджелесе пострадали в результате наезда автомобиля. Об этом 16 ноября сообщил телеканал ABC7.

Инцидент произошел в 6:30 утра. Кадеты толпой совершали утреннюю пробежку, когда на них наехал 22-летний водитель, сбившийся с пути. Он продолжил движение и врезался в уличный столб.

Пятеро студентов получили серьезные травмы и находятся в критическом состоянии. Четверо получили травмы средней тяжести, остальные отделались легкими повреждениями.

Ранее, 12 ноября, в Лос-Анджелесе водитель врезался в участников уличного карнавала. В результате наезда пострадали шесть человек. Водитель скрылся с места происшествия, оставив белый Porsche Cayenne в трех кварталах от ДТП.