В Пентагоне заявили об использовании Украиной американских ПВО NASAMS

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, направленные Украине США, уже применяются украинскими военными. Об этом 16 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются», — сообщил он на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по помощи Украине, трансляция ведется на сайте Пентагона.

Остин добавил, что эффективность систем на данный момент «впечатляет», а поддержка Украины со стороны США будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Еще 8 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райден заявлял, что передача Киеву двух комплексов NASAMS завершена. По его словам, обучение личного состава украинских военных проходило в Европе.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для ЗРК HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Также Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него сами. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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