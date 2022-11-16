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В Пентагоне заявили об использовании Украиной американских ПВО NASAMS

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Фото: commons.wikimedia.org
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Зенитные ракетные комплексы NASAMS, направленные Украине США, уже применяются украинскими военными. Об этом 16 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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«Я рад доложить о том, что системы противовоздушной обороны NASAMS, которые мы отправили Украине, уже применяются», — сообщил он на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по помощи Украине, трансляция ведется на сайте Пентагона.

Остин добавил, что эффективность систем на данный момент «впечатляет», а поддержка Украины со стороны США будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Еще 8 ноября официальный представитель Пентагона Патрик Райден заявлял, что передача Киеву двух комплексов NASAMS завершена. По его словам, обучение личного состава украинских военных проходило в Европе.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для ЗРК HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Также Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него сами. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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