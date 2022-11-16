Захарова ответила на возложенную США на РФ ответственность за инцидент в Польше

Белому дому всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам. Об этом заявила 16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Вашингтона о том, что он считает Москву ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

«Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также добавила, что теперь американцы поймут, почему убийца 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор не найден и почему не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года.

Она также указала и на то, что жители Америки поймут, «почему политики и связанные с ними чиновники в США всегда выходят сухими из самых мокрых дел и почему не раскрыты тысячи громких дел».

О том, что США считают РФ ответственной за произошедшее в Польше, заявила в среду официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон. Между тем она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

15 ноября СМИ Польши сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

После этого посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны союза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Москву. Тогда в МИД РФ назвали возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы.

Однако уже 16 ноября президент Польши указал, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала Украине. При этом риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвали не считать случившееся атакой на страну.

Позднее телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что упавшая в Польше ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.