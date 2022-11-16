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Захарова ответила на возложенную США на РФ ответственность за инцидент в Польше

Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Белому дому всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам. Об этом заявила 16 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Вашингтона о том, что он считает Москву ответственной за инцидент с упавшими ракетами в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего.

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«Правительство США плевать хотело на результаты расследования. Так откровенно Белый дом об этом никогда не говорил. Правительству США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также добавила, что теперь американцы поймут, почему убийца 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор не найден и почему не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года.

Она также указала и на то, что жители Америки поймут, «почему политики и связанные с ними чиновники в США всегда выходят сухими из самых мокрых дел и почему не раскрыты тысячи громких дел».

О том, что США считают РФ ответственной за произошедшее в Польше, заявила в среду официальный представитель американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эдриенн Уотсон. Между тем она отметила, что Вашингтон полностью доверяет расследованию Варшавы и не видит никаких противоречий предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что произошедший взрыв, скорее всего, был результатом ракет украинской ПВО.

15 ноября СМИ Польши сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Погибли два человека. В этой связи премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал экстренное собрание комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

После этого посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что все страны союза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Москву. Тогда в МИД РФ назвали возмутительной первоначальную реакцию западных стран, обвинивших Россию в падении ракет у польско-украинской границы.

Однако уже 16 ноября президент Польши указал, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала Украине. При этом риторика Варшавы резко изменилась и официальные лица призвали не считать случившееся атакой на страну.

Позднее телеканал CNN сообщил, что Киев подтвердил использование сил ПВО рядом с местом падения ракет в Польше. Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что упавшая в Польше ракета не принадлежала Украине и не была ею запущена. Он отметил, что Киев должен участвовать в расследовании инцидента, и потребовал доказательств, если к взрыву привела работа украинской ПВО.

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