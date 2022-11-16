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Словакия передаст Украине военную помощь на более чем €3,5 млн

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Фото: commons.wikimedia.org
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Правительство Словакии одобрило передачу Украине военной помощи объемом свыше €3,5 млн. Об этом 16 ноября сообщил телеканал ta3.

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«Правительство Словакии приняло предложение главы минобороны Ярослава Надя о поставке на Украину в качестве дара военных материалов на €3 588 929. По словам Надя, речь идет о поставке 30 боевых машин пехоты, которая будет реализована как составная часть соглашения с Германией об обмене боевой техникой», — говорится в сообщении.

Взамен Германия поставит Словакии 15 танков Leopard 2, первый из которых прибудет в расположение в декабре, а остальные — в 2023 году.

30 августа стало известно, что Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29.

До этого, 23 августа, Надь сообщил о планах безвозмездно передать Киеву 30 бронетранспортеров БМП-1, в ответ на это Германия поставит 15 современных танков Leopard 2 в Словакию.

25 апреля пресс-секретарь министерства обороны Мартина Коваль-Какашчикова рассказала, что Словакия направила Украине военную помощь на общую сумму €130 млн. В нее вошел зенитный ракетный комплекс С-300.

10 апреля сообщалось, что Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Zuzana. Они представляют собой модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную в том числе по стандартам НАТО. Этими системами пользуются Грузия, Польша и Чехия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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